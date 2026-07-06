تقارير: السلطات التايوانية تفتش مقر إيفرجرين البحرية

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ذكرت وسائل إعلام أن ممثلي الادعاء في تايبيه فتشوا مقر شركة إيفرجرين البحرية صباح اليوم الاثنين؛ في إطار تحقيق بشأن شبهة التداول بناء على معلومات داخلية.

وأفادت صحيفة "ليبرتي تايمز" بأن فريق التحقيق يستجوب نحو تسعة أفراد حاليا، دون الكشف عن مصدر معلوماتها، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأضافت الصحيفة أنه جرى إرسال العديد من فرق التفتيش.

وقالت الصحيفة إن إيفرجرين البحرية أوضحت أنها تقيم الوضع.

ورفضت الشركة التعقيب على الفور عندما تواصلت معها "بلومبرج".

وذكرت صحيفة "يونايتد ديلي نيوز" أن الفرق فتشت العديد من المواقع، بما في ذلك منازل أفراد أسر بعض الأشخاص المرتبطين بإيفرجرين البحرية.

ويتعلق التحقيق بصفقة مع أطراف ذات صلة في عام 2023 بقيمة 13.35 مليار دولار تايواني جديد (417 مليون دولار أمريكي).