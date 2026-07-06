4 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق النبطية الفوقا جنوب لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان باستشهاد أربعة أشخاص، اليوم الاثنين، جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق النبطية الفوقا، جنوب البلاد.

وذكرت الوكالة أن الغارة نُفذت بواسطة طائرة مسيّرة أطلقت صاروخًا موجهًا باتجاه سيارة من نوع «جيب شيروكي» قرب دار المعلمين والمعلمات في بلدة النبطية الفوقا، ما أدى إلى استشهاد جميع من كانوا على متنها.

وأضافت أن الضحايا هم: مديرة مدرسة يوسف شمون الرسمية في النبطية الفوقا، إسبيرانزا غندور، ووالدتها، وعاملة منزل، إضافة إلى عامل سوري، وذلك أثناء عودتهم من تفقد منزل العائلة.

ونقلت فرق الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني، والدفاع المدني، والهيئة الصحية الإسلامية، وكشافة الرسالة الإسلامية، جثامين الضحايا إلى مستشفيات النبطية.