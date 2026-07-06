أول تعليق إسرائيلي بعد إعلان حل حكومة غزة: تضليل لا معنى له

- هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مسئول إسرائيلي زعمه أن حل لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة مجرد تضليل لا معنى عمليا له

زعمت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسئول إسرائيلي، لم تسمه، الاثنين، أن حل لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة مجرد "تضليل لا معنى عمليا له".

جاء ذلك في أول تعقيب إسرائيلي على إعلان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة قرار حل لجنة الطوارئ الحكومية وتقديم رئيسها ورئيس متابعة العمل الحكومي بالإنابة محمد عبدالخالق الفرا استقالته رسميا، تنفيذا للاتفاقيات وتسهيلا لعملية الانتقال الإداري للجنة الوطنية لإدارة غزة.

وقالت الهيئة نقلا عن مسئول إسرائيلي -لم تسمهُ: "إن الاستقالة الظاهرية لحكومة حماس في غزة، التي لا يزال جميع أعضائها في مناصبهم، ما هي إلا تضليل لا معنى له عمليا".

وأضاف زاعما: "تخشى حماس أن تُعتبر منتهكة للاتفاق، ولذلك فهي تماطل وتلجأ إلى التضليل".

ولم يصدر عن حركة "حماس" تعقيب فوري على التصريحات الإسرائيلية.