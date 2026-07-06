وزير السياحة: انخفاض أسعار الوقود العالمية ستنعكس إيجابا على زيادة عدد الرحلات الجوية الوافدة لمصر

• المنظمات الدولية تضع مصر ضمن أفضل عشر دول على مستوى العالم فى معدلات نمو الحركة السياحية

كشف وزير السياحة والآثار شريف فتحى، أن بعض الأسواق الأوروبية بدأت بالفعل في استعادة معدلات تشغيلها إلى مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع بصورة يومية مع شركات الطيران ومنظمي الرحلات تطورات التشغيل في مختلف الأسواق، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي متغيرات قد تؤثر على الحركة السياحية.

وأوضح أن إنخفاض أسعار الوقود العالمية من المتوقع أن ينعكس إيجابًا على زيادة عدد الرحلات الجوية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم مستهدفات الوزارة لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

وأشار شريف فتحي إلى أن مصر، رغم التحديات الإقليمية والدولية، تمكنت من تحقيق نمو في الحركة السياحية بنحو 4%، وهو ما وصفه بالنتيجة الإيجابية في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها صناعة السياحة عالميًا.

وأضاف أن تقارير المنظمات الدولية المتخصصة، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة، وضعت مصر ضمن أفضل عشر دول على مستوى العالم من حيث معدلات نمو الحركة السياحية، كما جاءت ضمن أفضل المقاصد أداءً على مستوى المنطقة، وهو ما يعكس نجاح السياسات التي تبنتها الدولة في إدارة القطاع خلال الأزمات.

وأكد الوزير أن الحكومة تعاملت مع الأزمة بمنهج استباقي، ولم تنتظر ظهور آثارها على السوق، بل سارعت إلى تعديل برامج تحفيز الطيران، وتقديم حوافز لشركات الطيران، والحفاظ على مرونة التشغيل، وهو ما حظي بإشادة واسعة من المتخصصين والمؤسسات الدولية المعنية بصناعة السياحة والطيران.

وشدد على أن الحفاظ على خطوط الطيران المنتظمة يمثل أولوية قصوى، لأن وجود الرحلات الجوية هو العامل الأساسي الذي يضمن استمرار تدفق السائحين، مؤكدًا أن أي خطة للتوسع في أعداد الزائرين تبدأ أولًا بتوفير السعة الجوية المناسبة.

وأكد أن الوزارة ستواصل العمل وفق نهج استباقي يعتمد على قراءة المتغيرات العالمية، والتنسيق المستمر مع قطاع الطيران وشركاء الصناعة، لضمان استمرار نمو الحركة السياحية وتعزيز تنافسية المقصد المصري في الأسواق الدول.