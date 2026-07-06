البرازيل تسجل رقمًا سلبيًا في تاريخها بالمونديال

بعد سلسلة من الإخفاقات التي تعرض لها المنتخب البرازيلي في آخر ست نسخ من كأس العالم، سجل "السيليساو" رقمًا سلبيًا جديدًا في تاريخه، وذلك عقب فشله في بلوغ دور الثمانية من بطولة كأس العالم.

ومع تأكد تأجيل حلم البرازيل في التتويج بلقب كأس العالم حتى نسخة 2030 على الأقل، سترتفع فترة غياب منتخب السامبا عن منصة التتويج إلى 28 عامًا، منذ تتويجه الأخير بلقب مونديال 2002.

ويعد ذلك رقمًا سلبيًا غير مسبوق في تاريخ المنتخب البرازيلي، إذ إن أطول فترة غياب سابقة بين لقبين لكأس العالم بلغت 24 عامًا فقط.

فقد توج المنتخب البرازيلي بأول ألقابه في كأس العالم عام 1958، ثم احتفظ باللقب في نسخة 1962 بفارق أربع سنوات، قبل أن يحصد لقبه الثالث عام 1970.

وبعدها انتظر 24 عامًا حتى توج باللقب الرابع في مونديال 1994، ثم أحرز لقبه الخامس والأخير حتى الآن في نسخة 2002، بفارق ثماني سنوات.

ومنذ مونديال 2006، بدأت معاناة البرازيل في الأدوار الإقصائية، بعدما ودعت البطولة بالخسارة أمام فرنسا بنتيجة 1-0 في دور الثمانية.

وتكرر السيناريو في مونديال 2010 بالخروج من الدور ذاته عقب الخسارة أمام هولندا بنتيجة 2-1، قبل أن تتلقى واحدة من أقسى هزائمها في تاريخها، عندما خسرت بنتيجة 7-1 أمام ألمانيا في الدور نصف النهائي من مونديال 2014 الذي استضافته البرازيل.

وفي مونديال 2018، ودع المنتخب البرازيلي البطولة من دور الثمانية بعد خسارته بنتيجة 2-1 أمام بلجيكا، ثم خرج من الدور نفسه في مونديال قطر 2022 بعد خسارته بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 أمام كرواتيا، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتواصلت السلسلة السلبية في مونديال 2026، بعدما خسر منتخب البرازيل، بقيادة مديره الفني كارلو أنشيلوتي، بنتيجة 2-1 أمام منتخب النرويج، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب نيويورك نيوجيرسي، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويستعد منتخب النرويج، بقيادة نجمه إيرلينج هالاند، لمواجهة منتخب إنجلترا في تمام الساعة الثانية عشرة صباح الأحد المقبل على ملعب ميامي، ضمن منافسات دور الثمانية من مونديال 2026.