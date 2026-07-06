القاهرة الإخبارية: تصعيد إسرائيلي مكثف في غزة واستهدافات تطال النازحين والصيادين

قال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من دير البلح، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعّد منذ فجر اليوم هجماته على قطاع غزة، عبر غارات جوية وقصف مدفعي متواصل، إلى جانب تحليق مكثف للطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن أحدث الغارات استهدفت خيمة للنازحين في منطقة المواصي، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين.

وأضاف جبر، في رسالة على الهواء، أن غارة أخرى استهدفت مركبة مدنية على شارع الرشيد غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة عدد آخر، فيما استهدفت غارة سيارة متوقفة جنوب دير البلح دون وقوع إصابات، كما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد رجل وزوجته وإصابة أكثر من 15 شخصا.

وأوضح أن الاستهدافات طالت أيضا الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، حيث أصيب 3 منهم، مؤكدا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استخدام قواته الجوية والبرية والبحرية، بالتزامن مع عمليات نسف واسعة في المناطق الشرقية لمدينتي خان يونس وغزة، خاصة في حيي الشجاعية والتفاح.

واستشهد خمسة فلسطينيين وأصيب أكثر من 20 آخرين منذ ساعات الفجر، في 4 عمليات اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال بغزة وخان يونس.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، استشهد مواطنان وأصيب ثلاثة بقصف خيمة للنازحين بشارع روني غرب خان يونس، اليوم الاثنين.

وقال مراسل الوكالة إن الشهيدين هما: زياد زكريا محمد اللحام، وأشرف زهير رجب العمصي، موضحًا أنهما نقلا إلى مستشفى ناصر بخان يونس.

كما استشهد مواطن وأصيب 16 آخرون بقصف الاحتلال لسيارة على شارع الرشيد غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية أن الشهيد هو حمودة عزات سليمان أبو دقة، وارتقى جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت السيارة في شارع الرشيد بمنطقة المواصي.

ونجا ركاب سيارة ثانية استهدفتها طائرات الاحتلال شمال المدينة، بعد وقت قصير من استهداف السيارة الأولى.

وفجر اليوم استشهد المواطن محمد فلاح دغمش، وزوجته ريهام رشيد دغمش، بقصف استهدف شقتهما بحي تل الهوا غرب مدينة غزة.