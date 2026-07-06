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ارتفعت قيمة الصادرات المصريــة إلى الولايات المـتحـدة الأمريكية بنسبة 19.9% لتبلغ 2.7 مليار دولار عام 2025 لتمثل 5.2% من صادرات مصـر للعالم، وذلك مقابل 2.3 مليار دولار سجلتها خلال عام 2024، وفقا لنشــرة العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الصادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء.

بحسب النشرة، جاءت الصادرات من الملابس الجاهزة فى المرتبة الأولى بنسبـة 48.7% مـن إجمالى الصــادرات للولايـــات المتحـــدة الأمريكية حيــث بلغــت 1.3 مليــار دولار عـــام 2025 مقابـل 1.2 مليار دولار عام 2024 بنسبة زيادة قدرها 11.4%

ووفقا للنشرة، بلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 13 مليار دولار عام 2025 وتمثل 12.6% مــن واردات مصـر من العالم مقابـل 7.6 مليار دولار عام 2024 بنسبة زيادة قدرها 70.6%

وجاءت الواردات من وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها فى المرتبة الأولى بنسبة 59.7% من إجمالى الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت 7.8 مليار دولار عام 2025، مقابل 3.3 مليار دولار عام 2024 بنسبة زيادة قدرها 133.3%.