رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة: جاهزون للقيام بمسئولياتنا الوطنية فور توفر الإمكانيات اللازمة

أكد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث، اليوم الاثنين، أن اللجنة جاهزة للقيام بمسئولياتها الوطنية، فور توفر الإمكانيات والممكنات اللازمة لعملها.

جاء ذلك في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعليقًا على الإعلان عن تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة استقالته، وحل لجنة الطوارئ الحكومية، وإتمام الاستعدادات لنقل المهام الإدارية إلى «اللجنة الوطنية لإدارة غزة».

وأوضح أن المتطلبات الأساسية لنجاح عمل اللجنة تتمثل في وجود سلطة واحدة وقانون واحد ذات مرجعية واضحة، وسلاح واحد خاضع لهذه السلطة، بما يضمن توفير البيئة السياسية والإدارية والأمنية اللازمة لتمكين اللجنة من أداء مهامها بفاعلية، وبما يحقق مصالح أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كافة.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، استكمال الترتيبات الإدارية والقانونية اللازمة لتسليم إدارة القطاع إلى «اللجنة الوطنية لإدارة غزة»، مؤكدًا جاهزية المؤسسات الحكومية لتنفيذ عملية الانتقال وفق التوافقات الوطنية.

وأوضح المكتب، في بيان، أن هذه الترتيبات عُرضت على ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور ممثل مراقب عن الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة، محمد عبد الخالق الفرا، تقدم باستقالته من منصبه، بالتزامن مع الإعلان عن حل لجنة الطوارئ الحكومية، في إطار تسهيل إجراءات نقل إدارة الحكم وتنفيذ الاتفاقات ذات الصلة.

وأكد المكتب أن من سيواصلون عملهم داخل المنظومة الحكومية هم الموظفون الفنيون والمهنيون، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية ومنع حدوث فراغ إداري، وذلك وفقًا لخارطة الطريق التي توافقت عليها الفصائل الفلسطينية في القاهرة.

وشدد البيان على أن جميع العاملين في المؤسسات الخدمية هم «موظفو دولة»، وأنهم على استعداد للعمل تحت إدارة «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» والالتزام بقراراتها.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي الأطراف المعنية إلى الإسراع في تمكين «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» من مباشرة مهامها الإدارية والوطنية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.