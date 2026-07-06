 بزشكيان يشارك في مراسم تشييع خامنئي بالعراق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بزشكيان يشارك في مراسم تشييع خامنئي بالعراق

طهران - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 6 يوليه 2026 - 2:13 م | آخر تحديث: الإثنين 6 يوليه 2026 - 2:13 م

يتوجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى العراق غدا الثلاثاء، لحضور مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل، علي خامنئي، التي ستقام بعد غد الأربعاء في مدينتي النجف وكربلاء بالعراق، بحسب ما أوردته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، اليوم الاثنين.

وقد انطلقت مراسم تشييع جثمان خامنئي وأسرته اليوم الاثنين، "بمشاركة جماهيرية حاشدة".

وأضافت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء: "كما سيقام العزاء على جثمان الشهيد قائد الثورة يوم الثلاثاء 7 يوليو القادم في مدينة قم المقدسة، ويوم الخميس 9 يوليو القادم في مدينة مشهد المقدسة وسيوارى الثرى في مرقد الإمام الرضا".

"وستقام أيضا مراسم وداع وعزاء خاصة لقائد الثورة الشهيد يوم الأربعاء 8 يوليو في مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة بالعراق"، بحسب (إرنا).

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