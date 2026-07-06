وكالة الفضاء اليابانية تعلن نجاح مهمة مسبار هايابوسا 2 الفضائي

أعلنت وكالة الفضاء اليابانية، اليوم الاثنين، نجاح مسبار "هايابوسا 2" الفضائي في التحليق بالقرب من الكويكب "توريفوني"، ونشرت صورة تم التقاطها خلال المهمة.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الاثنين، بأن مهمة الرصد والتحليق، التي تطلبت دقة عالية في الملاحة، جرى إنجازها عند حوالي الساعة 0630 من مساء يوم أمس الأحد، حيث تم جمع البيانات باستخدام أربعة أنواع من الأجهزة، من بينها كاميرا بصرية، بحسب ما ذكرته وكالة استكشاف الفضاء اليابانية.

ومن جانبه، قال يويا ميماسو رئيس فريق العمليات، خلال مؤتمر صحفي: "أنا متأثر للغاية لتمكن المسبار من التقاط هذه الصورة الرائعة ".

وبينما كان من المقرر أن يمر المسبار على بعد نحو 800 متر من مركز الكويكب "توريفوني"، سيتم تأكيد المسافة الفعلية بعد إجراء المزيد من التحليلات.