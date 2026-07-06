الكونغو تسجل 506 حالات وفاة بفيروس إيبولا

أعلنت وزارة الإعلام في الكونغو، اليوم الاثنين، أن أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1561 حالة إصابة مؤكدة من بينها 506 حالات وفاة. وأضافت أن 628 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات ومراكز العزل، في حين تعافي 253 شخصا.

وأعربت المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن قلقها من فرار المرضى المصابين بالفيروس المتكرر من مراكز العزل مما يعوق جهود الاحتواء.

وفي أوغندا، تم تسجيل 19 حالة إصابة، من بينها حالتا وفاة، منذ رصد أول حالة إصابة في مايو/أيار الماضي. وترتبط حالات الاصابة في أوغندا بتفشي إبيولا في شمال شرق الكونغو.