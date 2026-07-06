زيلينسكي: مقتل 14 شخصا على الأقل جراء هجمات روسية قبيل محادثات الناتو

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أن روسيا شنت هجوما واسعا على أوكرانيا خلال الليل، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل في العاصمة كييف ومحيطها، قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" الحاسمة في أنقرة.

وذكرت السلطات ووسائل إعلام أوكرانية، أن صافرات الإنذار دوت بعد منتصف الليل بقليل كما دوت انفجارات شديدة في كييف، بينما انطلقت صافرات الإنذار في جميع أنحاء البلاد تقريبا.

وقال زيلينسكي، إن الهجمات أسفرت عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 60 آخرين في العاصمة كييف، بالإضافة إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 16 آخرين في منطقة كييف الكبرى.

وأضاف زيلينسكي، أن روسيا استخدمت في الهجوم 68 صاروخا و351 طائرة مسيرة.

وأوضح أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من اعتراض الطائرات المسيرة وصواريخ كروز، لكنها لم تتمكن من التصدي للصواريخ الباليستية الروسية، بسبب "نقص في إمدادات صواريخ الاعتراض".

وأضاف زيلينسكي: "طالما بقيت صواريخ باتريوت في مخازن حلفائنا، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى تشجيع روسيا على مواصلة تدمير المباني السكنية.. فالولايات المتحدة وأوروبا تمتلكان من القوة ما يكفي لوقف هذا الإرهاب".

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف تيمور تكاتشينكو، في منشور عبر تطبيق تليجرام، في وقت سابق، إن الهجمات استهدفت عدة مبان شاهقة.

وأضاف تكاتشينكو: "هذه مبان سكنية، أماكن كان الأشخاص ينامون فيها ويعيشون حياتهم اليومية بشكل طبيعي".

وأعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو، أن من بين المصابين ثلاثة أطفال نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف أن مبنى سكنيا في حي بوديلسكي تعرض لانهيار جزئي، بينما تضررت عدة مبان متعددة الطوابق في حي دارنيتسيا، مع وجود اعتقاد بأن أشخاصا لا يزالون عالقين تحت الأنقاض.

وكان زيلينسكي، قد حذر في وقت سابق، من وقوع هجوم روسي واسع قبيل انعقاد قمة قادة الناتو يومي الثلاثاء والأربعاء في تركيا، استنادا إلى معلومات من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.

ودعا زيلينسكي، الذي من المقرر أن يشارك في القمة بصفة ضيف غدا الثلاثاء، حلفاء الناتو في منشور عبر منصة "إكس" إلى اتخاذ "قرارات حاسمة لدعم دفاعاتنا الجوية، وبالتالي حماية أرواح المواطنين".