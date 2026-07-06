نبيل فهمي: توجهات لإصلاح وتطوير الأداء المؤسسي للأمانة العامة للجامعة العربية

استقبل نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وفي مستهل اللقاء، قدّم وزير الخارجية التهنئة إلى الأمين العام بمناسبة توليه مهام منصبه رسمياً اعتباراً من الأول من يوليو 2026، معرباً عن إعتزاز مصر بالإجماع العربي الذي حظي به اختيار نبيل فهمي أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، وما يعكسه ذلك من ثقة في خبرته الدبلوماسية الرفيعة وقدرته على قيادة الأمانة العامة خلال المرحلة المقبلة. كما أكد إستمرار دعم مصر لجامعة الدول العربية ولدورها المحوري باعتبارها الإطار الجامع للعمل العربي المشترك.

من جانبه، أعرب الأمين العام عن بالغ تقديره لزيارة الدكتور بدر عبد العاطي، باعتبارها أول زيارة يجريها وزير خارجية لمقر جامعة الدول العربية منذ توليه مهام منصبه، معرباً عن إعتزازه بهذه المبادرة وما تعكسه من دعم مصري متواصل للجامعة ولدورها في تعزيز العمل العربي المشترك.

كما استعرض الأمين العام خلال اللقاء رؤيته وأولوياته للمرحلة المقبلة، وما تتضمنه من توجهات لإصلاح وتطوير الأداء المؤسسي للأمانة العامة، وتعزيز كفاءة آليات العمل، والإرتقاء بفاعلية الجامعة بما يمكنها من الإضطلاع بمهامها على النحو الأمثل.

وأعرب وزير الخارجية عن تقديره لهذه الرؤية، مؤكداً دعم مصر لجهود الإصلاح والتطوير التي من شأنها تعزيز دور الجامعة العربية وخدمة مصالح الدول الأعضاء.

وتناول اللقاء أبرز التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان والسودان، فضلاً عن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث جرى التأكيد على أهمية مواصلة جهود خفض التصعيد، وصون أمن دول الخليج العربي، وضمان أمن وحرية الملاحة وفقاً لقواعد القانون الدولي.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الأمانة العامة والدول الأعضاء خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز العمل العربي المشترك، ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، ويسهم في تحقيق المصالح العربية المشتركة.