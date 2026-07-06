تنزانيا: اعتقال العشرات قبل مظاهرات مناهضة للحكومة

اعتقلت السلطات التنزانية العشرات من الأشخاص قبل احتجاجات مقررة مناهضة للحكومة، في إطار حملة إجراءات صارمة بشأن دعوات تطالب بإجراء إصلاحات ديمقراطية والإفراج عن أحد رموز المعارضة الرئيسية.

حذر المتحدث باسم الجيش سيلفستر مانجور، يوم الأحد، من تنظيم أي مظاهرات عقب حظر حكومي صدر الأسبوع الماضي على التجمعات السياسية. كما اتهم "بعض الأشخاص" لم يذكر أسماءهم، بـ"تحريض الشباب" للانضمام إلى المظاهرات فيما زعموا أن جيش البلاد يدعم المظاهرات المخطط لها.

ودعا الشباب إلى مظاهرات غدا الثلاثاء تزامنا مع الذكرى الـ72 على إنشاء الحزب الحاكم، للمطالبة بتغييرات ديمقراطية والإفراج عن زعيم المعارضة توندو ليسو الذي اعتقل بناء على اتهامات بالخيانة بعدما دعا إلى إصلاحات انتخابية قبل الانتخابات العامة لعام 2025.

وفازت الرئيسة سامية صولوحو حسن بانتخابات أكتوبر المتنازع عليها بـ97 % من الأصوات رغم مقاطعة واسعة النطاق وغياب المنافسين. وقُتل أكثر من 500 شخص خلال ثلاثة أيام من المظاهرات العنيفة اعتراضا على العملية الانتخابية، بحسب لجنة عينتها الحكومة.

وطلب مانجور من الشعب أمس الأحد، الإبلاغ عن أي شخص يجند متظاهرين أو ينظم مظاهرات، بينما تعهد بأن الجيش سوف يحمي سلام البلاد.

وأضاف "الجيش يشجع المواطنين بمواصلة الانخراط في أنشطة تبني الأمة بدون خوف وأنه لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يعرقلون السلام وفق ما ينص عليه الدستور".