الأمن المغربي: إحباط مخطط إرهابي وتوقيف 10 مشتبهين في 7 مدن

أعلن الأمن المغربي، الاثنين، إحباط مخططات إرهابية قال إنها "في مراحل متقدمة من الإعداد" لاستهداف النظام العام في البلاد، وتوقيف 10 أشخاص في 7 مدن، للاشتباه في ارتباطهم بخلية تلقت دعما وتوجيها من فرع تنظيم "داعش" بمنطقة الساحل الإفريقي.

وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في بيان، أن المخططات كانت تستهدف "المساس الخطير بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات"، وأن المشتبه بهم كانوا يعملون "بتنسيق لوجيستي ودعم عملياتي" مع فرع التنظيم في منطقة الساحل.

وأضاف أن عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات التوقيف بشكل متزامن في مدن أكادير وتارودانت وتطوان والحاجب والفقيه بن صالح والدار البيضاء وآسفي.