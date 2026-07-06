تعديل موعد مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة الأرجنتين

أعلن منتخب مصر الأول لكرة القدم تعديل موعد مرانه المقرر اليوم الإثنين، ضمن استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وتقرر إقامة المران في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت مدينة أتلانتا الأمريكية، الموافق الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار التحضيرات الأخيرة قبل اللقاء الذي يحتضنه ملعب أتلانتا مساء الثلاثاء.

كما تقرر فتح المنطقة المختلطة أمام وسائل الإعلام في الساعة 12:45 ظهرًا بتوقيت أتلانتا، الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، لإجراء اللقاءات الإعلامية مع لاعبي المنتخب.

ومن المقرر أيضًا أن يعقد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت أتلانتا، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، للحديث عن استعدادات الفراعنة للمواجهة المرتقبة.

وعلى صعيد الزي الرسمي، يرتدي منتخب مصر القميص الأحمر مع الشورت والجوارب السوداء، فيما يخوض منتخب الأرجنتين اللقاء بزيه التقليدي المكون من القميص الأبيض والأزرق.

وتقام المباراة في السابعة مساء غدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على ملعب أتلانتا، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر قد حجز مقعده في ثمن النهائي بعد تخطي أستراليا بركلات الترجيح عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي، بينما بلغ المنتخب الأرجنتيني الدور ذاته بفوزه على الرأس الأخضر.