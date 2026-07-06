قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن موعد زيارته إلى واشنطن لم يتحدد بعد، في الوقت الذي أقر فيه بوجود خلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، اليوم الاثنين، سُئل نتنياهو عن علاقته بترامب، في ضوء انتقادات الرئيس الأمريكي لإسرائيل وبعض إجراءاتها ضد حزب الله.

وبحسب ما نشره موقع «يسرائيل هيوم»، زعم رئيس حكومة الاحتلال أنه يتفق مع ترامب «في كل شيء تقريبًا»، مستدركًا: «أحيانًا، كما يحدث بين أفضل الحلفاء - ونحن من أفضل الحلفاء - قد تنشأ خلافات. وعادةً ما نتناقش في هذا الأمر بصراحة وشفافية».

وأشار نتنياهو إلى المحادثات المفتوحة التي يجريها مع ترامب، قائلًا: «كما تعلمون، للرئيس طريقته في التعبير عن نفسه، ولي طريقتي، لكننا أفضل الحلفاء».

ووصف إسرائيل بأنها «الحليف المثالي» لواشنطن، قائلًا إنها «الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة التي يدعم فيها غالبية الشعب الولايات المتحدة دون تردد»، بحسب تعبيره.

وفي الختام، أشار نتنياهو إلى احتمال زيارة للولايات المتحدة، قائلًا إنه لم يتم تحديد موعد بعد.

وفي سياق متصل، أكد اهتمامه بتعزيز السلام مع لبنان، قائلًا: «إن حقيقة أننا ألحقنا ضررًا بالغًا بالنظام الإيراني وأضعفناه بشكل كبير تمهد الطريق أمام اتفاقيات سلام إضافية».