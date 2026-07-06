بري يشيد بمواقف رؤساء بلديات جنوبية لبنانية دحضت مزاعم نتنياهو حول الانضمام إلى إسرائيل

أشاد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الاثنين، بمواقف رؤساء المجالس البلدية في القرى والبلدات الحدودية في جنوب لبنان وخاصة المسيحية منها التي دحضت مزاعم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حول رغبة أبناء البلدات بالانضمام إلى إسرائيل.

وثمن بري ، في بيان صحفي اليوم ، "مضمون البيانات والمواقف التي صدرت عن رؤساء المجالس البلدية والفعاليات الروحية في القرى والبلدات الحدودية خاصة المسيحية منها في قضائي مرجعيون وبنت جبيل وآخرها ما صدر عن بلدية رميش التي رفضت ونفت ودحضت المزاعم الكاذبة التي ساقها نتنياهو عن رغبة أبناء هذه القرى بالانضمام إلى الكيان الإسرائيلي المحتل ".

وأكد بري أن "مواقف أبناء وفعاليات تلك القرى وصمودهم فيها وتمسكهم بأرضهم وهويتهم تعكس أصالة انتمائهم الوطني الأصيل التي لن يساوموا عليها تحت أي ظرف من الظروف."

وحذر من "مغبة الوقوع في الأكاذيب والأباطيل التي تروج لها المستويات السياسية الإسرائيلية التي تنطوي على أجندات فتنوية الهدف منها الإيقاع بين أبناء المناطق الحدودية الذين كان وسيبقى همهم وجرحهم وأملهم وألمهم واحد وهو إنهاء الحرب وتحرير الأرض والعودة إليها وإعادة إعمار ما دمره ويدمره العدوان الإسرائيلي يومياً".

وشدّد بري "على وجوب أن تتحرك الدولة اللبنانية والمجتمعان العربي والدولي لوقف عملية التدمير الممنهج ونسف القرى الجاري على قدم وساق في مدينة بنت جبيل وقرى قضائها وفي أقضية مرجعيون والنبطية وصور والتي إن دلت على شيء إنما تدل على النوايا الحقيقية للعدو الإسرائيلي بجعل مناطق واسعة من الجنوب اللبناني مناطق غير قابلة للحياة وهو أمر لم يعد جائزا أن يواجه بصمت كما هو حاصل اليوم ".

وكان نتنياهو زعم ، في تصريح سابق لقناة "فوكس نيوز"، أن "بعض القرى المسيحية في لبنان طلبت بالفعل أن تُضم إلى إسرائيل".

ونفى رئيس بلدية رميش الجنوبية حنا العميل ، في تصريح أمس، صحة ما ورد في تصريحات نتنياهو الذي زعم فيه أن "بعض البلدات المسيحية في جنوب لبنان طلبت من إسرائيل الانضمام إليها لحمايتها من مقاتلي حزب الله"، مؤكداً أن الخبر "عارٍ من الصحة"، وأن أياً من البلدات الجنوبية لم تطلب ما ادعاه.