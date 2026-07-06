ترامب: أداؤنا في إيران رائع وقضينا على جيشها

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أداء الولايات المتحدة في إيران بـ«الرائع»، مشيرًا إلى أن واشنطن نجحت في القضاء على الجيش الإيراني.

وأضاف في كلمة، مساء الاثنين: «أداؤنا في إيران رائع، وقضينا على جيشها، ولا يمكن لها أن تحصل على سلاح نووي».

وأشار إلى أن وضع الولايات المتحدة الأمريكية «ممتاز»، قائلًا إن النتائج المتحققة في إيران تشابه النتائج التي حققتها بلاده في فنزويلا.

وجدد انتقاده للتغطية الإعلامية بشأن الإنجاز الأمريكي بالملف الإيراني، مضيفًا: «لا نحظى بتغطية إعلامية نستحقها بشأن إيران، لكننا سحقناهم عسكريًا، وبلدنا قوي وجيشنا الأقوى في العالم».

يأتي ذلك فيما تجمع إيرانيون اليوم الاثنين، في شوارع طهران للمشاركة في موكب جنازة الزعيم الإيراني الأعلى الراحل علي خامنئي، في أكبر حشد حتى الآن خلال أسبوع مراسم التشييع الجماهيرية التي تظهر قوة قبضة القادة الدينيين الناجين من الحرب.

وأظهرت لقطات من طائرة مسيرة بثها التلفزيون الإيراني، عشرات الآلاف يتزاحمون في أحد الشوارع الرئيسية بوسط طهران.

ومرت نعوش الزعيم الراحل وأربعة من أفراد عائلته عبر الشوارع في شاحنة كبيرة، بينما كانت خراطيم مياه تلطف الأجواء الحارة على المشيعين.

ولدى مرور بعض المشيعين تحت أحد الجسور ألقوا الحجارة على لوحة إعلانية كبرى تظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورصاصة موجهة إلى رأسه.

وكُتب على اللوحة: «الولايات المتحدة قتلت أبانا… لن ندعكم تفلتون!»، وذلك حسبما نشرته وكالة «رويترز».

فيما نشرت وكالة «تسنيم» للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، صورًا للمشاركين في اليوم الرابع من مراسم التشييع، تظهر فيها عبارة «سوف نقتل ترامب».

ولوحت الحشود بالعلم الإيراني ورفعوا لافتات حمراء دعت للثأر لمقتل خامنئي.