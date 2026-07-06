مهرجان الجونة السينمائي يعلن تغييرات في قيادات منصة سيني جونة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، مجموعة من التغييرات القيادية الجديدة في منصة سيني جونة، ذراع الصناعة للمهرجان، وذلك في إطار مواصلة تطوير برامجها وتعزيز دورها في دعم صناع الأفلام والمتخصصين في قطاع السينما والوسائط السمعية والبصرية في المنطقة والعالم.

في إطار هذه التطورات يتولى رئاسة ملتقى سيني جونة السيناريست والمنتج المصري أحمد عامر، إلى جانب المنتجة البوسنية والمديرة السابقة لبرنامج سيني لينك في مهرجان سراييفو السينمائي أمرا بكشيتش جامو، التي تتولى منصب مسئولة الاستراتيجيات الدولية بملتقى سيني جونة. بينما تتولى المنتجة المصرية نورا الخطيب إدارة سوق سيني جونة، بما يكرس دور منصة سيني جونة كمساحة للتعاون بين صناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

ويواصل الناقد والمبرمج المصري أحمد شوقي مهامه رئيسًا لبرنامج سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، حيث يشرف على المبادرات التمويلية التي تدعم المشروعات السينمائية الواعدة في مختلف مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، وتدير البرنامج المنتجة المصرية أمينة علام. وتنتقل الكاتبة والسيناريست المصرية، مريم نعوم، من رئاسة ملتقى سيني جونة لتتولى قيادة أحدث برامج المنصة، سيني جونة مسلسلات، وهو برنامج جديد يركز على تطوير وتسويق مشاريع المسلسلات العربية، وتدير البرنامج المنتجة المصرية آية دوراة. وتستمر المنتجة حياة الجويلي في رئاسية سيني جونة للمواهب الناشئة.

وبهذه المناسبة قال أندرو محسن، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي: "سعيد باكتمال فريق سيني جونة بالشكل الأمثل الذي يضم خبرات مصرية ودولية، شارك أغلبها في إدارة وإعداد مهرجانات كبرى من قبل. ووجودهم معًا ضمن الفريق بمثابة نقلة أكبر للمهرجان في هذه المرحلة، ما سيتيح لنا فرصًا جديدة لدعم صناعة السينما وفتح أبواب للتطوير والتعاون أمام المبدعين من المنطقة والعالم".

وأضاف عمرو منسي، المدير التنفيذي والشريك المؤسس لمهرجان الجونة السينمائي: "مع الإقبال الجماهيري الذي شهدناه في السنة الماضية على فعاليات منصة سيني جونة، أصبح من الضروري التوسع في برامجنا لنواكب أيضًا التطور المستمر الذي يشهده قطاعي السينما والتلفزيون. ونحن متحمسون لما سيقدمه الفريق للمهرجان ولصناعة السينما في المنطقة بشكل عام".

وأكد منسي، أن هذه التغييرات تمثل مرحلة جديدة في مسيرة منصة سيني جونة، التي تواصل تطوير برامجها، وتعزيز تعاونها الدولي، وخلق فرص جديدة لصناع الأفلام والمبدعين والعاملين في القطاع السينمائي.