مركز فلسطيني: 25 أسيرا يقبعون في سجون الاحتلال منذ أكثر من ربع قرن

قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الاثنين، إن 25 أسيرًا فلسطينيًا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 25 عامًا بشكل متواصل، وسط مطالب حقوقية وشعبية عاجلة بضرورة الإفراج عنهم بعد أن أمضوا معظم أعمارهم خلف القضبان.

وأوضح المركز في بيان، أن من بين هؤلاء الأسرى 8 معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو، ويُعرفون في الحركة الأسيرة بـ "الأسرى القدامى"؛ حيث أمضى أقلهم 34 عاما في الأسر، فيما تجاوز بعضهم حاجز الـ 40 عامًا، بحسب وكالة صفا.

وأشار التقرير إلى حجم المعاناة الإنسانية التي تكبدها هؤلاء الأسرى، مبينا أن غالبيتهم فقدوا العشرات من أفراد عائلاتهم المقربين خلال سنوات الاعتقال الطويلة، بمن فيهم الآباء والأمهات والأبناء والزوجات، دون أن تسمح لهم إدارة سجون الاحتلال بوداعهم أو المشاركة في تشييع جثامينهم.

وعلى الصعيد الصحي، لفت مركز فلسطين إلى أن معظم هؤلاء الأسرى يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة ناتجة عن أمضائهم عقودا في الاعتقال، وبفعل سياسة الإهمال الطبي الممنهج، مشيرا إلى أن ظروفهم الصحية تفاقمت بشكل خطير منذ السابع من أكتوبر 2023 جراء تصاعد عمليات التعذيب والتنكيل وتشديد ظروف الاحتجاز.

ونوّه المركز بأن عددا من هؤلاء الأسرى تجاوزوا سن السبعين، ويواجهون أوضاعا صحية بالغة الصعوبة في ظل حرمانهم المستمر من العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف أن المعاناة لا تتوقف داخل السجون؛ إذ توفي عدد من الأسرى المحررين بعد فترات قصيرة من الإفراج عنهم جراء ما خلفته السجون في أجسادهم من أمراض، وكان آخرهم الأسير المحرر ماهر يونس الذي أمضى 40 عاما في الأسر قبل وفاته عقب نيله الحرية.