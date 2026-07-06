محكمة نمساوية تدين مسئولا أمنيا في نظام الأسد بارتكاب جرائم تعذيب

دانت محكمة نمساوية اليوم الاثنين، مسئولًا أمنيًّا سوريًّا سابقًا من نظام بشار الأسد في الرقة بتهم تشمل التعذيب والاعتداء الجنسي بين عامي 2011 و2013، وذلك على خلفية إساءة معاملة معارضي الرئيس السابق بشار الأسد قبل ما يزيد على 10 سنوات.

وحكمت المحكمة في فيينا على المتهم الرئيسي خالد ح. بالسجن ثماني سنوات بعد أن أدلى أكثر من 12 ضحية بشهاداتهم بخصوص تعرضهم للضرب والصعق بالكهرباء وسكب الماء الساخن والبارد عليهم خلال فترة رئاسته لجهاز المخابرات العامة في الرقة بين عامي 2011 و2013، بحسب وكالة رويترز.

جاء ذلك بعد أن وجهت إليه تهم التعذيب والتسبب في أذى جسدي جسيم والإكراه المقترن بظروف مشددة للعقوبة والاعتداء الجنسي.

وكان خالد قد وصل إلى النمسا عام 2015 طالباً حق اللجوء، بينما لا يزال الجدل قائما حول الظروف التي ساعدته على مغادرة سوريا والوصول إلى أوروبا.