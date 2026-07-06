إجلاء 10 آلاف شخص إثر انتشار حرائق الغابات في جنوب فرنسا

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أفادت السلطات الفرنسية الإقليمية اليوم الإثنين، بإجلاء نحو عشرة آلاف شخص من مجتمعاتهم المحلية بسبب انتشار حريق غابات ضخم في جنوب فرنسا.

وقالت سلطات إقليم بيرينيه أورينتال إن عمليات الإجلاء شملت 26 مجتمعا محليا في سلسلة جبلية تقع غربي مدينة بربينيان.

وحتى اليوم الإثنين، التهم الحريق 4600 هكتار، مدفوعا بالرياح والحرارة الشديدة والانخفاض الاستثنائي في مستويات رطوبة الهواء.

وتسببت النيران في إصابة أحد رجال الإطفاء وأحد السكان المحليين بجروح خطيرة.

ودعت السلطات السكان في المنطقة المتضررة إلى إخلاء الطرق تماما لإفساح المجال أمام رجال الإطفاء، والامتناع عن العودة إلى منازلهم لاستعادة ممتلكاتهم.

وأشارت إلى أنه سيتم اتخاذ ترتيبات لتقليص ساعات عمل الموظفين الذين لا يستطيعون الوصول إلى مقار عملهم.

وفي السياق ذاته، تعطلت خدمات السكك الحديدية الإقليمية، وأوقف أحد القطارات العاملة على مسار جبلي خدماته .