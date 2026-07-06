ترامب يؤكد تدخله لإلغاء إيقاف بالوجون: شاهدت اللقطة ولم تكن هناك مخالفة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النظر مجددا في قرار إيقاف مهاجم منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم فولارين بالوجون.

وقال ترامب للصحفيين اليوم الأحد: "طلبت المراجعة، لأنني لم أكن أظن أنه كان هناك خطأ".

واهتزت بطولة كأس العالم بسبب اتهامات بوجود تدخلات سياسية، فيما يواجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، ضغوطا وانتقادات واسعة من مختلف أوساط اللعبة، بعد سماحه لفولارين بالوجون بالمشاركة في مباراة دور الـ16 أمام بلجيكا، المقرر إقامتها في وقت لاحق من اليوم الاثنين؛ رغم تلقيه بطاقة حمراء في المواجهة الماضية أمام البوسنة والهرسك في دور الـ32.

ورغم أن معظم المحللين اعتبروا قرار الطرد قاسيا، فإن فيفا علق تنفيذ عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة في خطوة وصفت بأنها شبه غير مسبوقة.

وأضاف ترامب، في تصريحات لصحفيين آخرين: "لم أر شيئا كهذا من قبل. لم تكن هناك مخالفة، ولم يكن هناك حتى ما يستوجب احتساب خطأ. كل ما فعلته هو أنني طلبت مراجعة القرار، ولم أقل: يجب أن تفعلوا هذا".