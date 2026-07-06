نتنياهو يحذر من منح تركيا مقاتلات إف-35: يخل بتوازن القوى

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تركيا لا تستحق الحصول على مقاتلات إف-35 أو محركات نفاثة لطائراتها المقاتلة، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه الإخلال بتوازن القوى في الشرق الأوسط.

وأضاف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أن "تركيا بلد رائع، لكنها تُقاد من قِبَل شخص يدعو علنًا إلى تدمير إسرائيل"، في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق وكالة سند.

وتابع أن أردوغان: "يحتل نصف قبرص، وهي دولة عضو في حلف الناتو، وقد بدأ باليونان ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كما يتحدث أيضًا علنًا عن احتلال القدس". لكن نتنياهو أغفل في تصريحاته، أن قبرص ليست حليفًا في الناتو.

وأضاف نتنياهو: "لا أعتقد أنهم يستحقون طائرات إف-35 أو محركات نفاثة لطائراتهم المقاتلة، لأن ذلك سيُخل بتوازن القوى في الشرق الأوسط".

ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في زيارة قد تشهد إعلانًا مهمًا يتعلق بصفقات تسليح بين البلدين.

وبحسب وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، ألمح ترامب إلى إمكانية صدور "إعلان يسعد أردوغان كثيرًا"، في إشارة إلى ملفي شراء محركات طائرات إف-110 وطائرات إف-35، وذلك ردًا على سؤال حول ما إذا كان سيحضر إلى تركيا "بحقيبة هدايا كبيرة".

وكانت الولايات المتحدة قد استبعدت تركيا من برنامج طائرات إف-35 عام 2019، عقب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، وسط مخاوف أمريكية من إمكانية حصول موسكو على بيانات حساسة تتعلق بالطائرات الشبحية عبر تشغيل المنظومة داخل تركيا.