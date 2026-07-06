أتلتيكو مدريد يحسم اتفاقه مع باريس لضم كانج لي

اقترب نادي أتلتيكو مدريد من تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما توصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان للتعاقد مع الدولي الكوري الجنوبي كانج إن لي، في صفقة ينتظر الإعلان الرسمي عنها خلال الأيام المقبلة.

وبحسب ما أكده الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن اللاعب أنهى بالفعل اتفاقه مع إدارة أتلتيكو مدريد بشأن جميع البنود الشخصية، على أن يوقع عقدًا يمتد لمدة خمسة مواسم.

وأضاف رومانو أن قيمة الصفقة تبلغ 4 ملايين يورو، لينتقل لاعب الوسط الكوري إلى الفريق المدريدي بعد موسمين قضاهما بقميص باريس سان جيرمان.

وسيخوض كانج إن لي تجربته الثالثة في الدوري الإسباني، بعدما سبق له تمثيل فالنسيا وريال مايوركا، قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان في صيف 2023.

وخلال مشواره مع النادي الباريسي، شارك صاحب الـ25 عامًا في 124 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 16 هدفًا، وقدم 16 تمريرة حاسمة.

كما ساهم اللاعب في تتويج باريس سان جيرمان بعدة ألقاب، أبرزها الدوري الفرنسي ثلاث مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتين، إلى جانب كأس السوبر الأوروبي، وكأس الإنتركونتيننتال، وكأس فرنسا، قبل اقترابه من خوض تحدٍ جديد بقميص أتلتيكو مدريد.