حريق شقة سكنية بمدينة الخارجة في الوادي الجديد

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، على حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة الخارجة، دون وقوع إصابات بشرية، وسط تعرض الشقة لتلفيات جراء الحريق.

كان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارا من إدارة الحماية المدنية والإطفاء، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة الخارجة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ للسيطرة على الحريق.

وكشفت المعاينة الأولية أن حريق الشقة اندلع داخل شقة سكنية بالطابق الرابع في عمارة رقم 40 بحي البستان بمدينة الخارجة، حيث تعاملت قوات الحماية المدنية مع مصدر النيران، وتمكنت سيارات الإطفاء في محاصرة الحريق قبل امتداده إلى الوحدات السكنية المجاورة، ولم يسفر عن أية إصابات بشرية بين السكان، بينما أسفر عن تلفيات مادية داخل شقة سكنية بحي البستان، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين العقار والمنطقة المحيطة عقب انتهاء عمليات الإطفاء.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما يجري انتداب قسم الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق الشقة، وتحديد أسباب وملابسات اندلاعه داخل مدينة الخارجة.