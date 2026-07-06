 الابن الأكبر للمرشد الإيراني الراحل وبزشكيان وقاليباف يرافقون جثمان خامنئي إلى مدينة النجف العراقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الابن الأكبر للمرشد الإيراني الراحل وبزشكيان وقاليباف يرافقون جثمان خامنئي إلى مدينة النجف العراقية

أبناء خامنئي في جنازته
أبناء خامنئي في جنازته
وكالات
نشر في: الإثنين 6 يوليه 2026 - 5:25 م | آخر تحديث: الإثنين 6 يوليه 2026 - 5:25 م

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، تزامنًا مع اليوم الرابع من مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ومصطفى خامنئي، الابن الأكبر لعلي خامنئي، سينقلون جثمانه إلى مدينة النجف في العراق للمشاركة في مراسم التشييع هناك.

وأضافت الوكالة أن مراسم تشييع علي خامنئي في النجف من المقرر أن تُقام يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 يوليو.

وبدأت إيران، موكب تشييع جنازة خامنئي، الذي انطلق عبر شوارع العاصمة طهران.

ووُضع نعش خامنئي، الملفوف بالعلم الإيراني، إلى جانب نعوش أفراد من عائلته على متن شاحنة، والتي تقدمت ببطء وسط حشود من الناس.

وقال الجنرال في الحرس الثوري حسن زاده، المشرف على الموكب، إن النعوش ستُنقل عبر شوارع طهران في طريقها إلى مطار مهرآباد الدولي خلال رحلة تستغرق 12 ساعة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأغلقت السلطات الشوارع والمجال الجوي وعطلت مظاهر الحياة اليومية خلال فترة الحداد، التي بدأت السبت وتنتهي الخميس بدفن خامنئي في مدينة مشهد، مسقط رأسه.

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