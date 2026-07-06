الجيش الكويتي يعلن تنفيذ رماية بالذخيرة الحية ويحذر من الاقتراب

أعلن الجيش الكويتي تنفيذ رماية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري، والمشار إليه بمسافة 5ر16 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتدادا إلى جزيرة قاروه، وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.

وأوضح أن ذلك سيكون خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو الجاري وحتى الخميس الموافق 9 يوليو الجاري من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة السادسة مساء.

وحذرت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي اليوم الاثنين، مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه من الاقتراب من قيام القوة البحرية بتنفيذ رماية بالذخيرة الحية.

‏وأهابت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة، بجميع المواطنين والمقيمين من مرتادي البر والبحر، عدم الاقتراب من المناطق المذكورة خلال الفترة المعلنة، حرصا منها على سلامة الجميع.