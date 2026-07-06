رئيس وزراء بولندا يدعو للعودة إلى وحدة أحزاب بلاده بشأن مساعدة أوكرانيا

دعا رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الاثنين، للعودة إلى الوحدة بين الأحزاب في بلاده بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وذلك في أعقاب الجدل الدائر حول تسليم أوكرانيا صواريخ دفاع جوي أمريكية الصنع من طراز "باتريوت".

وقال توسك، خلال زيارة إلى مدينة بيدجوشتش شمال غرب وارسو، وفقا لتقرير لوكالة الأنباء البولندية: "تعاوننا مع أوكرانيا في دفاعها ضد الهجوم الروسي يجب ألا يتعرض للخطر".

وحذر توسك السياسيين الآخرين، ومن بينهم الرئيس كارول نوروكي، المحافظ اليميني الذي كثيرا ما يعارض حكومة توسك، من اللعب بالنار في هذا الصدد.

واتهم سياسيون يمينيون الحكومة بتزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت دون موافقة البرلمان والرئاسة، معتبرين أن ذلك قد يعرض أمن بولندا للخطر.

وقال توسك ردا على الانتقادات: "كل صاروخ يطلق في أوكرانيا، ويدمر قذائف وصواريخ ومسيرات وطائرات المهاجم يعني المزيد من الأمن لبولندا".

وأضاف أن المساعدة البولندية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا كانت جزءا من الإجماع السياسي والوطني في بولندا.

وأعلنت حكومة توسك، أنها ستنشر تفاصيل كل المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022.

يذكر أن صواريخ باتريوت هي أفضل دفاع ضد الصواريخ الباليستية التي تستخدمها روسيا لمهاجمة أوكرانيا، لكن كييف تعاني من نقص. وأفادت تقارير اليوم الاثنين بأنه لم يتم اعتراض أي من الصواريخ الـ 29 المستخدمة لمهاجمة أوكرانيا خلال الليل.

وقال متحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، إن هناك نقصا في صواريخ الدفاع الجوي.



