الحكومة الألمانية تقر إجراء دراسة علمية للاضطهاد بحق غجر السينتي والروما

تعتزم الحكومة الألمانية إجراء مراجعة علمية شاملة للانتهاكات التي تعرض لها غجر السينتي والروما في كل من ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية (السابقتين) بعد عام 1945.

ولهذا الغرض، أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة مستقلة، بحسب ما أعلنه مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة العداء للغجر، ميشائيل براند، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي المسيحي.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بتحليل النتائج المستخلصة من الأبحاث والأرشيفات المتعلقة بأوضاع السينتي والروما بعد عام 1945، وأن تصدر تكليفا بإجراء دراسات خاصة، إلى جانب الاستماع إلى الضحايا وذويهم من الأجيال اللاحقة. كما ستقوم اللجنة بوضع تقرير ختامي يضم توصيات موجهة إلى صناع القرار السياسي والمجتمع.

وبهذا القرار، تنفذ الحكومة الاتحادية توصية أصدرها البرلمان الألماني عام 2023. وتشير التقديرات إلى أن نحو 500 ألف شخص من السينتي والروما الأوروبيين راحوا ضحية للإبادة الجماعية التي ارتكبها النظام النازي في ألمانيا (1933-1945).

ونقل بيان عن براند قوله إن "تشكيل هذه اللجنة يمثل خطوة طال انتظارها بالنسبة لغجر السينتي والروما، كما أنه خطوة مهمة لمجتمعنا بأسره".

وأضاف أن "مراجعة الماضي والحفاظ على الذاكرة يسهمان في مواجهة الأحكام المسبقة التي لا تزال قائمة، ويكشفان سبلًا لمواصلة النضال المشترك ضد التمييز البنيوي".