أبو جريشة: الضغط على ميسي مفتاح عبور مصر أمام الأرجنتين

كشف محمد صلاح أبو جريشة، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، عن رؤيته الفنية لمواجهة منتخب مصر المرتقبة أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفراعنة يمتلكون فرصة لتحقيق نتيجة إيجابية إذا نجحوا في استغلال نقاط ضعف المنافس.

وأكد أبو جريشة، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت"، أن منتخب الأرجنتين يستحق الاحترام باعتباره حامل لقب مونديال 2022، مشيرًا إلى امتلاكه عناصر مؤثرة في مقدمتها ليونيل ميسي، إلى جانب تياجو ألمادا ولاوتارو مارتينيز.

وقال: "بداية يجب احترام الأرجنتين، خاصة وأنها بطل عالم 2022، كما أنه يمتلك 3 لاعبين مهمين على رأسهم ليونيل ميسي، بالإضافة إلى تياجو ألمادا ولاوتارو مارتينيز".

وأوضح أن المنتخب الأرجنتيني يعاني من بطء في الارتداد الدفاعي، وهو ما يمكن استغلاله خلال اللقاء، مضيفًا: "منتخب الأرجنتين لديه مشكلة في الارتداد الدفاعي، خاصة وأنهم يلعبون بطريقة 4-4-2، ومن المهم جدًا الضغط على ليونيل ميسي وتضيق المساحات عليه".

وشدد أبو جريشة على أهمية الالتزام الدفاعي والروح القتالية، مع التركيز على التحولات السريعة وتقليل الأخطاء بالقرب من منطقة الجزاء، قائلًا: "الروح القتالية مهمة جدًا خاصة في الارتداد، ويكون عند اللاعبين الأولوية للكرة الثانية، والاعتماد على التحولات، ويجب تقليل الكرات الثابتة لمنتخب الأرجنتين، لأنها ستشكل خطورة على المرمى".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن سرعة التحول الهجومي قد تمنح منتخب مصر الأفضلية، مشيرًا إلى ثقته في عدد من العناصر الهجومية القادرة على صناعة الفارق، وقال: "منتخب الأرجنتين يُهاجم بشراسة ولكن لديهم بطء في الارتداد الدفاعي، كنت أتمنى عدم مواجهة الرأس الأخضر لأن الأرجنتين أسهل منها، وأتمنى أن يكون عمر مرموش في يومه، ولدينا أوراق رابحة مثل مصطفى زيكو وهيثم حسن ومحمود حسن تريزيجيه".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الأرجنتيني مساء الثلاثاء المقبل، في لقاء مرتقب ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، وسط آمال جماهيرية بمواصلة المشوار في البطولة.