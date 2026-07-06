حارس النرويج يكشف سر التصدي لركلة جزاء البرازيل في كأس العالم

كشف أوليفر نايلاند، حارس مرمى منتخب النرويج، عن تفاصيل التحضيرات التي سبق بها ركلة الجزاء التي أهدرها برونو جيماريش، مؤكدًا أن العمل الفني والذهني لعب دورًا حاسمًا في قيادة منتخب بلاده إلى ربع نهائي كأس العالم 2026.

وكان نايلاند أحد أبرز نجوم مواجهة النرويج والبرازيل، بعدما تصدى لركلة جزاء ساهمت في فوز منتخب بلاده بنتيجة 2-1، ليحجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.

وقال نايلاند في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "الأمر كله يعتمد على الاستعداد، لقد أجريت بحثي، وعملت عن كثب مع مدربي النفسي، وهو خبير في هذا المجال، ومع محللينا ومدربي حراس المرمى، وشكرًا جزيلاً لهم جميعًا".

وأضاف الحارس النرويجي أن التصدي لركلة الجزاء منح الفريق دفعة معنوية كبيرة، موضحًا: "كان شعورًا رائعًا أن أنقذ الكرة وأبقينا في المباراة، وكان من دواعي سروري أن أكون جزءًا من هذا الفوز، لكن أجمل شعور كان لحظة إطلاق صافرة النهاية".

وعبّر نايلاند عن سعادته البالغة بالتأهل التاريخي، قائلًا: "من الصعب وصف هذه المشاعر، إنه شعور رائع، أفضل شعور على الإطلاق".

وأكد أن لاعبي النرويج دخلوا المباراة بإيمان كامل بقدرتهم على مفاجأة المنتخب البرازيلي رغم الترشيحات التي لم تصب في صالحهم، مضيفًا: "كان هدفنا بالطبع البقاء هنا لأطول فترة ممكنة، كنا نعلم أننا الأقل حظوظًا، وكنا نعلم أن المهمة ستكون صعبة، لكننا كنا نؤمن بقدرتنا على الفوز على البرازيل".

وتابع حديثه مشيرًا إلى السجل الإيجابي لمنتخب بلاده أمام "السيليساو" في المونديال، وقال: "لقد هزمنا البرازيل مجددًا، ولم نخسر أمامهم قط في كأس العالم، أليس كذلك؟ إنه لأمر لا يصدق، فجميعنا نعلم مدى قوة البرازيل ومكانتها في البطولة".

واختتم نايلاند تصريحاته بتوجيه الشكر للجماهير النرويجية، مؤكدًا: "أنا عاجز عن الكلام، فهذا إنجاز عظيم، وأنا سعيد للغاية لجميع النرويجيين، ونود أن نشكرهم جزيل الشكر على دعمهم المتواصل، والآن سنبقى هنا لفترة أطول، لذا نحن في غاية السعادة، هذه بطولة كأس العالم، لا يوجد ما هو أعظم منها، وما زلنا هنا".