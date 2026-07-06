احتفلت الشركة المصرية للاتصالات WE بفوز المنتخب المصرى على نظيره الأسترالى وتأهله إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2026، لأول مرة في تاريخه، من خلال تزيين مقراتها ومبانيها الرئيسية بعلم مصر، في مشهد يعكس حالة الفخر الوطني والاعتزاز بهذا الإنجاز التاريخي الذي أدخل البهجة إلى قلوب كل المصريين.

ويأتي هذا الاحتفاء في إطار حرص المصرية للاتصالات WEعلى مشاركة الشعب المصري فرحته بهذا الإنجاز غير المسبوق الذي حققه المنتخب الوطني، وتأكيدًا على دور الشركة الوطني وارتباطها الدائم بالأحداث التي تمثل مصدر فخر وإلهام للمجتمع المصري.

كما يجسد هذا الإنجاز التاريخي قيمة الإصرار والعمل الجماعي والقدرة على تحقيق الإنجازات الكبرى، وهي القيم التي تؤمن بها الشركة وتحرص على ترسيخها في مختلف مجالات عملها، معربةً عن تمنياتها بمواصلة المشوار بنجاح في البطولة، وتحقيق المزيد من النتائج المشرفة التي تليق باسم مصر ومكانتها.

وكان المنتخب المصرى قد تأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم لأول مرة فى تاريخه، بعد تغلبه على المنتخب الأسترالي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح فى المباراة التى أقيمت باستاد دالاس بولاية تكساس.