كييف تعلن إسقاط 37 صاروخا و326 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 37 صاروخا و326 من أصل 351 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال الليل على أوكرانيا، وعلى العاصمة كييف على وجه الخصوص.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 68 صاروخا من طرز مختلفة، تم إطلاقها من مناطق كورسك، وبريانسك، وأوريول وفولوجدا ونوفوروسيسك الروسية، بالإضافة إلى 351 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق شاتالوفو، وبريانسك، وكورسك، وأوريول، وميليروفو، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، ومن دونيتسك بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأوضح البيان أن كييف كانت الهدف الرئيسي للهجوم.

وأشار البيان، إلى صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:30 صباح اليوم الاثنين، أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أو عطلت 37 صاروخا و326 طائرة مسيرة روسية من طرز مختلفة.

من جهته، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و411 ألفا و50 فردا، من بينهم 1420 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12088 دبابة، و24894 مركبة قتالية مدرعة، و45451 نظام مدفعية، و1917 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1473 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار البيان إلى تدمير 436 طائرة حربية، و353 مروحية، و392717 طائرة مسيرة، و4850 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و116686 من المركبات وخزانات الوقود، و4389 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.