صحة غزة: 5 شهداء و7 إصابات جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 5 شهداء، و7 إصابات.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 1072 شهيدًا، 3463 إصابة، و799 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 73 ألفًا و98 شهيدًا، و173 ألفًا و571 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، ارتكاب خروقات واسعة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف استهدف مناطق متفرقة من مدينة غزة ووسط القطاع وجنوبه، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، بالتزامن مع استهداف الأحياء السكنية واستمرار الاعتداءات العسكرية في مختلف مناطق القطاع.

وأفاد مراسل وكالة «شهاب» باستشهاد مواطن وإصابة 15 آخرون، صباح اليوم الإثنين، جراء قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة مدنية قرب مفترق الإسطبل على شارع الرشيد في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وفي سياق التصعيد المتواصل، وسعت قوات الاحتلال عملياتها العسكرية إلى وسط قطاع غزة، حيث نفذت عمليات نسف جنوب شرقي مدينة دير البلح، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة.

وفى موقع أخر استهدفت طائرة استطلاع محيط سيارة بصاروخ قرب منطقة المطاحن جنوب دير البلح، في محاولة استهداف ثانية بالمنطقة، إلا أن مصادر ميدانية أكدت نجاة من كانوا على متن المركبة، دون تسجيل بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلية شنت غارة استهدفت شقة سكنية تقع في محيط المستشفى الأردني بحي تل الهوى، جنوب غربي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة عدد آخر من المواطنين.

وأضاف مراسل «شهاب» أن القصف تسبب في اندلاع حريق داخل الشقة المستهدفة، الأمر الذي استدعى تدخل طواقم الإنقاذ والإطفاء، فيما تبين لاحقًا أن الشهيدين هما محمد فلاح دغمش وزوجته.

وفي خرق جديد بوسط قطاع غزة، استشهد المواطن ناصر العواودة متأثرًا بجراحه التي أصيب بها سابقًا، إثر إصابته بشظية قذيفة مدفعية أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلية باتجاه المنطقة الشرقية لقرية المصدر، ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا نتيجة خروقات اليوم إلى ثلاثة.

وامتدت الاعتداءات إلى جنوب قطاع غزة، حيث واصلت مدفعية الاحتلال استهداف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس بقذائفها، في وقت أطلقت فيه الآليات العسكرية نيرانًا كثيفة باتجاه المناطق الجنوبية والشرقية للمدينة، وسط حالة من التوتر والخوف في صفوف السكان.

كما فتحت زوارق الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه بحر مدينة خانيونس، في استمرار لاستهداف المناطق الساحلية، ضمن سلسلة الخروقات التي تشهدها مختلف أنحاء القطاع.