بدأ المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، وضع اللمسات الأخيرة على تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة منتخب مصر، المقررة الثلاثاء في دور الـ16 من كأس العالم 2026، حيث أجرى عدة تجارب فنية خلال المران الأخير في ميامي قبل السفر إلى مدينة أتلانتا.

وبحسب صحيفة أوليه الأرجنتينية، فإن سكالوني لا يخطط لإجراء تغييرات واسعة على التشكيل الذي تغلب على الرأس الأخضر بنتيجة 3-2، لكنه يدرس إجراء تعديلين أو ثلاثة لتحسين أداء الفريق.

استغل سكالوني الحصة التدريبية المغلقة لتجربة أكثر من خيار تكتيكي، بعدما لاحظ تراجع فعالية الضغط الجماعي، وهي إحدى أبرز سمات منتخب الأرجنتين خلال السنوات الماضية.

كما يشعر الجهاز الفني بالقلق من غياب الإيقاع السريع في بناء الهجمات، إذ يعتمد الفريق بشكل كبير على الحلول الفردية التي يقدمها ليونيل ميسي أمام المنتخبات التي تدافع بكثافة.

يعد لياندرو باريديس أبرز المرشحين للعودة إلى التشكيل الأساسي، بعدما قدم أداءً جيدًا عقب مشاركته أمام الرأس الأخضر، حيث منح المنتخب مزيدًا من التوازن في وسط الملعب، إلى جانب جودة التمريرات وقدرته على كسر خطوط المنافس.

ويدرس سكالوني إعادة تشكيل خط الوسط الذي اعتمد عليه في نصف نهائي كأس العالم 2022 أمام كرواتيا، والمكون من:

رودريجو دي بول

لياندرو باريديس

إنزو فرنانديز

أليكسيس ماك أليستر

وفي حال مشاركة باريديس، قد يكون تياجو ألمادا هو الأقرب للخروج من التشكيل، بينما يظل خيار آخر مطروحًا يتمثل في التضحية بأحد لاعبي الوسط والدفع بجناح أكثر قوة بدنية، مثل جوليانو سيميوني أو نيكولاس جونزاليس.

ويفاضل سكالوني أيضًا بين لاوتارو مارتينيز وجوليان ألفاريز لقيادة خط الهجوم إلى جانب ميسي.

ورغم مشاركة لاوتارو أساسيًا في جميع مباريات الأرجنتين بالمونديال، وتسجيله هدفًا من ركلة جزاء، فإنه لم ينجح في الاندماج بالشكل المطلوب هجوميًا، رغم قيامه بـ76 محاولة ضغط خلال البطولة.

في المقابل، تعافى جوليان ألفاريز من إصابة الكاحل، وقدم مستويات جيدة بعد مشاركته أمام الرأس الأخضر، ما يعزز فرصه في استعادة مكانه بالتشكيل الأساسي.

ولا يزال مركز الظهير الأيسر محل نقاش داخل الجهاز الفني، إذ قدم فاكوندو ميدينا أداءً جيدًا خلال البطولة، لكنه أنهى مباراة الرأس الأخضر وهو يعاني من تقلصات عضلية.

وفي حال عدم جاهزيته الكاملة، سيكون نيكولاس تاجليافيكو جاهزًا لاستعادة مكانه الأساسي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق البطولة.

ورغم تراجع مستوى ناويل مولينا ومعاناته من الإرهاق، فإن سكالوني يميل للإبقاء عليه في التشكيل، خاصة أن جونزالو مونتييل لا يزال بعيدًا عن أفضل مستوياته.

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب الأرجنتين المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: ناويل مولينا، كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز، فاكوندو ميدينا أو نيكولاس تاجليافيكو.

الوسط: رودريجو دي بول، إنزو فرنانديز، أليكسيس ماك أليستر، لياندرو باريديس أو تياجو ألمادا.

الهجوم: ليونيل ميسي، وجوليان ألفاريز أو لاوتارو مارتينيز.

ويأمل سكالوني أن تمنح هذه التعديلات منتخب الأرجنتين مزيدًا من التوازن والفاعلية الهجومية أمام منتخب مصر، الذي يدخل المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله التاريخي إلى دور الـ16.