غارة إسرائيلية على شقة سكنية في غزة توقع شهيدين وسط تحليق للمسيرات

استشهد فلسطينيان على الأقل وأصيب عدد آخر، اليوم الاثنين، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، بحسب مصادر طبية وشهود عيان، في وقت تواصل فيه الطائرات المسيرة تحليقها المكثف في أجواء المنطقة.

وأفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمهم انتشلت قتيلين من موقع الاستهداف، ونقلتهما إلى المستشفى الميداني في منطقة السرايا وسط مدينة غزة، إضافة إلى عدد من المصابين الذين وصفت جراح بعضهم بالخطيرة.

وقال أطباء في مستشفى الشفاء إن جثماني القتيلين نقلا لاحقا إلى المستشفى على شكل أشلاء متفحمة، موضحين أنهما لرجل وزوجته.

وقال شهود إن الغارة استهدفت شقة سكنية في عمارة تقع شرقي المستشفى الأردني في حي تل الهوا، ما أدى إلى اندلاع حريق داخل الشقة، بينما كان عدد من المواطنين بداخلها لحظة القصف.

ويأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه مناطق غرب مدينة غزة تحليقاً مكثفاً للطائرات المسيرة، ما يعزز مخاوف السكان من تصعيد عسكري جديد في المنطقة، في ظل استمرار العمليات الجوية الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الغارة.