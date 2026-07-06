 نسبة التضخم في تونس تتراجع إلى 5.3% - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نسبة التضخم في تونس تتراجع إلى 5.3%

د ب أ
نشر في: الإثنين 6 يوليه 2026 - 7:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 يوليه 2026 - 7:31 ص

سجلت نسبة التضخم بتونس تراجعا طفيفا في شهر يونيو الماضي لتبلغ 3ر5 % بعد أن استقرت عند نسبة 5ر5 % خلال شهري أبريل ومايو الماضيين.

وأرجع المعهد الوطني للإحصاء في بياناته المنشورة يوم الأحد، هذا التطور إلى تباطؤ نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والتبغ مقابل ارتفاع أسعار مجموعة الترفيه والثقافة.

وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1ر7% نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والفواكه.

كما ارتفعت أسعار المواد المصنعة بنسبة 7ر4% بسبب ارتفاع أسعار الملابس والأحذية إلى جانب ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 3ر4% مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات النزل بنسبة 4ر15%.


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