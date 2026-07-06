أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، أن منتخبه كان يستحق الفوز أمام النرويج رغم الخسارة بنتيجة 2-1 والخروج من دور الـ16 لكأس العالم 2026، مشددًا على أن هذه النهاية تمثل بداية لمرحلة جديدة في مسيرة “السيليساو”.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “البرازيل استحقت الفوز، لكن هذه الخسارة تمثل بداية مغامرة جديدة. علينا مواصلة التحسن وإيجاد أفكار جديدة، فهذه ليست النهاية، بل بداية مرحلة جديدة.”

وكشف المدرب الإيطالي سبب تكليف برونو جيماريش بتنفيذ ركلة الجزاء بدلًا من فينيسيوس جونيور، موضحًا أن القرار جاء بناءً على دراسة وإحصائيات دقيقة.

وأضاف: “جمعنا إحصائيات على مدار عام كامل عن لاعبينا ومنافسينا. أفضل منفذ لركلات الجزاء هو نيمار، يليه إيجور تياغو، ثم رافينيا، ثم برونو جيماريش، ثم جابرييل مارتينيلي.”

وأوضح أنشيلوتي أن نيمار وإيجور تياغو ورافينيا لم يكونوا موجودين على أرض الملعب عند احتساب ركلة الجزاء، لذلك وقع الاختيار على برونو جيماريش باعتباره أفضل منفذ متاح في تلك اللحظة، وفقًا للبيانات التي يمتلكها الجهاز الفني.