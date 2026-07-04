منتخب مصر يهزم أنجولا في تصفيات كأس العالم لكرة السلة

حقق منتخب مصر الأول لكرة السلة فوزًا مهمًا على مضيفه منتخب أنجولا بنتيجة 79-73، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات النافذة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة 2027، والتي تستضيفها أنجولا خلال الفترة من 1 إلى 5 يوليو الجاري.

وقدم المنتخب المصري أداءً مميزًا على مدار اللقاء، لينجح في حسم المواجهة لصالحه أمام منتخب أنجولا، أحد أبرز منتخبات القارة الإفريقية، ويحقق انتصارًا ثمينًا خارج أرضه في مشوار التصفيات.

ويترأس بعثة منتخب مصر في أنجولا طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة.

وضمت قائمة منتخب مصر كلًا من: عمرو الجندي، عاصم مرعي، عمر طارق، أنس أسامة، إيهاب أمين، محمد طه، بيبو زهران، آدم موسى، إسماعيل مسعود، خالد عبد الناصر، ياسين شيخو، وحمد فتحي.

ويقود الجهاز الفني للمنتخب المدير الفني أوجستي بوش، ويعاونه ألفريد بوش، ووائل بدر، ورامي جنيدي، فيما يضم الجهاز أيضًا إسلام جمعة طبيبًا، وأحمد فايق مخططًا للأحمال، وعبدالرحمن الجلاد محللًا للأداء، وعلي موسى أخصائيًا للاستشفاء، وسامح صلاح مديرًا إداريًا.

ويختتم منتخب مصر مشواره في النافذة الثالثة بمواجهة منتخب أوغندا غدًا الأحد، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة 2027.