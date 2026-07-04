قال الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، إن الأمن يُمثل ثاني أفضل نعم الله تعالى على الإنسان بعد نعمة الإيمان، مضيفًا: «الأمن نعمة من أفضل نعم الله على خلقه بعد نعمة الإيمان».

واستشهد جمعة، خلال حديثه عبر قناة «الشمس»، مساء السبت، بقوله تعالى في سورة العنكبوت: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ﴾.

وأوضح المقصود بقوله تعالى: ﴿وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ﴾، قائلًا: «نعمة الله هنا هي الأمن.. وإضافة النعمة إلى لفظ الجلالة إضافة تعظيم، فهي نعمة عظيمة».

وأكمل: «اكتسبت كلمة "نعمة" التعريف من الإضافة إلى لفظ الجلالة، فكأنه يقول: هذه هي النعمة الأولى، طبعًا بعد الإيمان بالله عز وجل».

ولفت إلى أن الرسول ﷺ، في سياق حديثه عن النعم، عدَّ في مطلعها الأمن، مستشهدًا بالحديث الشريف: «مَن أصبحَ منكُم معافًى في جسدِهِ، آمنًا في سِربِهِ، عندَهُ قوتُ يومِهِ، فكأنَّما حيزت لَهُ الدُّنيا بحذافيرِها».

وعلق على هذا الحديث الشريف قائلًا: «السرب ده زي النفق الصغير، لو عندك حتى عشة صغيرة بتأويك، أو مكان على قدر منامك، المهم أنك آمن فيه ومطمئن، ممكن يبقى عندك مكان صغير، لكن أنت آمن فيه، وممكن تبقى في أي مكان مهما كانت فخامته وأنت غير حاسس بالأمن».

وتطرق إلى قوله تعالى في سورة يوسف: ﴿ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾، قائلًا: «فالأمن ده إحساس، الأمن العام اللي أنت قلت إن ربنا أفاض علينا به حتى في كتابه العزيز».

وأضاف أن ابن جني أحد كبار علماء اللغة العربية، تحدث عن الاشتقاق الأكبر والذي يعني أن الكلمات ذات الجذر اللغوي المشترك لها معنى عام واحد، ومنها الأمن، والإيمان، والأمانة، والأمان، وغيرها، معلقًا: «أنت مؤمن هتطمئن.. أنت أمين هتبقى آمن، عندك أمانة يبقى في مجتمع فيه أمن».

وفي سياق متصل، تطرق إلى دور القوات المسلحة في تحقيق الأمن لمصر، قائلًا: «نحن جميعًا نفخر كل الفخر بقواتنا المسلحة المصرية».

واختتم قائلًا: «أكبر ميزات الجيش المصري أنه ليس فيه مرتزقة ولا مليشيات، فهو من لُحمة هذا الشعب؛ ابني وابنك، وأخويا وأخوك، وابن عمي وابن عمك، فهذا الجيش من الشعب وإليه».