النائب عبدالرحمن بشاري: افتتاح مقر قيادة الأوكتاجون يعكس تطور القدرات الدفاعية للدولة

أكد النائب عبدالرحمن بشاري عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقر قيادة الأوكتاجون بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل محطة تاريخية جديدة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، ويعكس حجم ما وصلت إليه الدولة المصرية من تطور غير مسبوق في قدراتها الدفاعية والعسكرية.

وبين "بشاري"، في بيان له اليوم السبت، أن هذا الصرح العملاق يعد رسالة واضحة بأن مصر تمتلك مؤسسات وطنية حديثة وقادرة على حماية الأمن القومي وصون مقدرات الدولة في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

وقال إن الأوكتاجون ليس مجرد مقر قيادة عسكري، وإنما يعبر عن رؤية الدولة المصرية في بناء مؤسسات عصرية تعتمد على أحدث نظم القيادة والسيطرة والتكنولوجيا، بما يعزز من جاهزية القوات المسلحة المصرية وقدرتها على تنفيذ مختلف المهام بكفاءة واقتدار.

وأكد أن ما تحقق في هذا الملف يعكس الإرادة السياسية للرئيس السيسي في تطوير مؤسسات الدولة وفق أعلى المعايير العالمية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن أهمية الافتتاح لم تقتصر على تدشين هذا الصرح الوطني الكبير، بل امتدت إلى الرسائل والتوجيهات المهمة التي أطلقها الرئيس السيسي، والتي رسمت ملامح المرحلة المقبلة في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والإعلامية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس رؤية شاملة للإصلاح والتنمية وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة.

وأوضح بشاري، أن توجيه الرئيس بإطلاق اجتماع سنوي لمناقشة أوضاع الإعلام في الثالث من ديسمبر من كل عام، وفتح المجال أمام الإعلام الموضوعي الذي يضم الرأي والرأي الآخر، يمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الإعلامية، وترسيخ إعلام وطني مهني قادر على مواجهة الشائعات وتعزيز الوعي المجتمعي، إلى جانب مناقشة التحديات والفرص والخروج بتوصيات عملية تسهم في الارتقاء بالأداء الإعلامي.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس بشأن تنشيط الحياة الحزبية، وتأهيل الكوادر السياسية والشبابية، والانتهاء من الاستعدادات لإجراء انتخابات المجالس المحلية، تؤكد إيمان القيادة السياسية بأهمية توسيع قاعدة المشاركة السياسية، واستكمال بناء المؤسسات المنتخبة، بما يدعم مسار الديمقراطية ويمنح الشباب فرصًا أكبر للمشاركة في العمل العام.

وفي الشأن الاقتصادي، أكد عضو مجلس النواب، أن إعلان الرئيس إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، يعكس حرص الدولة على الانتقال إلى مرحلة جديدة تعتمد على رؤية مصرية خالصة تستهدف تعزيز الإنتاج وزيادة معدلات النمو وتحقيق التنمية المستدامة.

وثمن النائب، تكليف الرئيس جهاز مستقبل مصر، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين، بإعداد برنامج وطني لتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال التوسع في الأسواق والمنافذ.

وبين أن هذا التوجيه يعكس اهتمام القيادة السياسية المباشر بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأشاد بتوجيه الرئيس بالإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية لتخارج مؤسسات الدولة من الأنشطة الاقتصادية، باعتبارها خطوة مهمة لتعزيز دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.

وأكد أن توجيه الرئيس للحكومة باتخاذ إجراءات أكثر حسمًا في مواجهة الفساد يمثل رسالة واضحة بأن الدولة ماضية في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وحماية المال العام، بما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في مؤسسات الدولة.

وأضاف أن اهتمام الرئيس بالتوسع في اكتشاف ورعاية الموهوبين، ومواصلة تطوير منظومة التعليم على أساس الجدارة والتميز، إلى جانب إعداد خطة لإعادة هيكلة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعكس رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصري ودعم الابتكار وريادة الأعمال، باعتبارها أحد أهم محركات التنمية خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام بيانه، أكد النائب عبدالرحمن بشاري، أن الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي من داخل مقر قيادة الأوكتاجون حملت رؤية واضحة لمستقبل الدولة المصرية، تجمع بين تعزيز قوة مؤسساتها الوطنية، واستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وتوسيع المشاركة السياسية، والارتقاء بالإعلام والتعليم، ومواصلة حماية مقدرات الوطن، بما يعزز مكانة مصر ويؤسس لمرحلة جديدة من التنمية الشاملة.