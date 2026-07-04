استشهاد فلسطيني بغارة إسرائيلية على غزة والجيش يواصل نسف المباني

أُستشهد فلسطيني وأصيب آخرون، السبت، بقصف جوي وإطلاق نار شمالي وجنوبي غزة، فيما واصل الجيش الإسرائيلي نسف مبانٍ في مناطق متفرقة من القطاع، في أحدث خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2025.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من تحذير الرئاسة الفلسطينية من أن "سياسة القتل اليومية" التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، إلى جانب اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، قد تقود إلى انفجار الأوضاع "بشكل لا يمكن السيطرة عليه".

وأفاد مصدر طبي للأناضول، بوصول جثمان الفلسطيني محمد نجيب عاشور، إلى مستشفى الشفاء، وعدد من المصابين (لم يحدده) إلى مستشفى المعمداني، جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت شابا كان يستقل دراجة هوائية قرب مفترق عسقولة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

ولاحقا، أصيب 5 فلسطينيين، 3 منهم بجروح خطيرة جراء غارة من مسيرة إسرائيلية قرب دوار أبو شرخ غربي مخيم جباليا شمالي القطاع، وفق مصدر طبي بمستشفى الشفاء.

كما انتشلت طواقم الإسعاف جثماني فلسطينيين قتلهما الجيش الإسرائيلي قرب مناطق انتشاره في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، وفق مصادر طبية.

وأفادت مصادر محلية، للأناضول، بأن الشهيدين هما بلال حسين أبو ربيع، وحمزة عماد حمدونة، بعد أن فقدت آثارهما قبل أيام، وتمكنت طواقم الإسعاف من انتشال جثمانيهما، السبت، عقب استهدافهما من الجيش الإسرائيلي، دون معرفة توقيت أو طبيعة الاستهداف.

وفي خان يونس، أفاد مصدر طبي بإصابة مسنة بجروح متوسطة جراء إطلاق نار إسرائيلي وسط المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، مقتل 7 فلسطينيين وانتشال 9 جثامين خلال الساعات الـ48 الماضية، إضافة إلى إصابة 16 آخرين، ما رفع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في القطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 73 ألفا و90 شهيدا و173 ألفا و553 مصابا.

وفي الأثناء، تعرضت منطقة السلاطين غربي بلدة بيت لاهيا، لقصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمبانٍ ومنشآت لفلسطينيين داخل مناطق انتشاره في مدينتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع، ما تسبب في انفجارات هائلة، دون تسجيل ضحايا أو إصابات، وفق مراسل الأناضول، نقلا عن شهود عيان.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، تنفيذ غارات وإطلاق نار وعمليات نسف في مناطق متفرقة من القطاع، فيما وسعت إسرائيل احتلالها إلى نحو 70 بالمئة من مساحته، وحصرت الفلسطينيين في نطاق لا يتجاوز 30 بالمئة.

وخلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، أكثر من 73 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 173 ألف مصاب، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.