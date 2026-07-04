وزيرا داخلية السعودية وسوريا يبحثان هاتفيا تعزيز التنسيق الأمني

بحث وزير الداخلية السعودي عبدالعزيز بن سعود، ونظيره السوري أنس خطاب، السبت، هاتفيا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأنه جرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وتناول الاتصال، الذي أجراه وزير الداخلية السعودي بنظيره السوري، بحسب الوكالة، "مستجدات الأوضاع الأمنية في سوريا، وفي مقدمتها التفجير الإرهابي الذي شهدته مدينة دمشق مؤخرًا".

وأكد وزير الداخلية السعودي، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لهذا التفجير، و"تضامنها الكامل مع سوريا في مواجهة جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، مشددًا على موقف المملكة الثابت في دعم أمن سوريا واستقرارها".

والخميس، شهدت دمشق تفجير عبوة ناسفة استهدفت مقهى بمحيط القصر العدلي، وأسفر، وفق الحصيلة النهائية، عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين.

وآنذاك، أعلنت وزارة الداخلية السورية، فتح تحقيق في تفجير مقهى القصر العدلي، وتعهدت بملاحقة منفذي الهجوم وتقديمهم إلى العدالة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن التفجير.

وتعد السعودية، من أبرز الدول الداعمة للإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وشهدت العلاقات بين البلدين خلال الأشهر الماضية زخما سياسيا واقتصاديا، تخللته لقاءات واتفاقات للتعاون في مجالات متعددة.

وفي 8 ديسمبر 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 - 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971 - 2000).