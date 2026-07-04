كشفت تقارير صحفية خارجية عن تعليق تدريبات منتخب الأرجنتين، قبل مواجهة مصر، في بطولة كأس العالم 2026، بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويواجه منتخب الأرجنتين، نظيره، مصر، في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب أتالانتا، في الولايات المتحدة الأمريكية، لحساب منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة أوليه الأرجنتينية أنه بسبب نشاط البرق المكثف بالقرب من مجمع فلوريدا التدريبي، تم تعليق التدريبات الميدانية لمنتخب الأرجنتين، واقتصر المران على التدريبات في صالة إنتر ميامي الرياضية.

وأضافت: "تأجل مران منتخب الأرجنتين، الذي كان من المقرر أن يبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت فلوريدا، لمدة ساعة، بعد مرور عاصفة جوية في محيط مقر المران".

وتابعت: "في الساعة الحادية عشرة صباحًا، بدأ المطر بالتساقط الخفيف؛ وبحلول الساعة الحادية عشرة والنصف غطى المطر كل شيء، ورافق ذلك برقٌ شديد، دلّت شدة الومضات على قرب العاصفة، وعلى خطورة الخروج".

وأشار التقرير إلى أن أجهزة الإنذار الداخلية انطلقت في مجمع ملعب تشيس، وهو الملعب السابق لنادي إنتر ميامي، مما حال دون إمكانية التدريب على أرض الملعب الرئيسية، لذا، اضطر ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب، إلى بدء برنامج تعافي عضلات المنتخب الأرجنتيني داخل الصالات.

وأتمت الصحيفة: "غدًا، الأحد، إذا سمح الطقس، سيعود اللاعبون إلى أرض الملعب لبدء الاستعداد لمباراة دور الـ 16 ضد مصر في أتلانتا".