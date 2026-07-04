الرئيس السيسي: خسرنا أكثر من 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس نتيجة الاعتداءات على السفن بباب المندب

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تعمل بكل ما أوتيت من قوة وعزيمة وإصرار لبناء الدولة الحديثة.



وأضاف خلال احتفالية افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة، اليوم السبت، أن هذا الأمر يمثل عملية ممتدة تتطلب تضحيات وجهودًا من الجميع، موضحًا أن التكاتف والعمل الجاد السبيل الوحيد للتقدم أما البديل هو التخلف والتراجع في محيط إقليمي مليء بالتحديات والأطماع.

وأوضح أن الدولة واجهت أزمات استثنائية متلاحقة بدءًا من تداعيات الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2014، مرورًا بالحرب على الإرهاب، ثم جائحة كورونا وتداعيات الحرب الأوكرانية وصولًا إلى حرب غزة وأخيرًا حرب إيران.

ونوه إلى أنه ترتب على هذه الأزمات خسائر جسيمة منها أكثر من 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، نتيجة الاعتداءات على السفن في مضيق باب المندب، فضلًا عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء واضطراب سلاسل الإمداد بالإضافة إلى موجات نزوح الملايين إلى مصر.

وشدد على أن مصر كانت وستظل ملاذًا آمنًا ومستقرًا في محيط مضطرب، مؤكدا أن مصر بذلت جهودًا مضنية لوقف الحروب والحد من التصعيد وسعت إلى حقن الدماء.

ويعد مقر القيادة الاستراتيجية الجديد "الأوكتاجون" نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة، حيث يهدف إلى توفير مركز متكامل لإدارة ومتابعة مختلف القطاعات والمؤسسات الحيوية، من خلال منظومات تقنية متقدمة وتجهيزات أمنية عالية الكفاءة، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار والتنسيق بين مختلف الجهات.

ويأتي افتتاح المقر في إطار رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية العسكرية والإدارية، وبناء منظومة قيادة متطورة تتوافق مع أحدث المعايير العالمية، بما يدعم الحفاظ على الأمن القومي، ويرفع من كفاءة إدارة مختلف المهام الاستراتيجية.

ويؤكد هذا المشروع استمرار الدولة في تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير مؤسساتها الاستراتيجية، وتعزيز جاهزية القوات المسلحة، بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، ويُرسخ مكانة مصر وقدراتها في حماية أمنها القومي وصون مقدراتها.