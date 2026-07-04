الرئيس السيسي: اضطرابات 2011 إلى 2013 كلفت مصر 450 مليار دولار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن سعر الدولار وقت اندلاع ثورة 2011 بلغ 6 جنيهات، فيما وصل الآن إلى 50 جنيهًا.

وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية الجديدة بالعاصمة الجديدة، مساء السبت، أن الاضطرابات التي شهدتها مصر في الفترة ما بين 2011 إلى 2013، أدت إلى خسائر بلغت قيمتها 450 مليار دولار.

ونوه إلى أن مصر تدفع ثمن تلك الاضطرابات، معقبًا: «أرجو إن كل مسئول وإعلامي ومفكر ومثقف يدرك خطورة أن أي تصرف يمكن أن يؤدي إلى تضييع أحوال الناس.. بدل ما نحاول نخلي الدولار أقل من 6 جنيهات، نعمله بـ50 جنيهًا».

وأكمل: «اتكلموا مع الناس بمنتهى الوضوح وبدون خجل، دخلنا في حرب منذ 2012 ضد الإرهاب وفقدنا فيها مليارات الجنيهات، بخلاف الشهداء والمصابين الذين سقطوا من كل مؤسسات الدولة».

وشدد على أهمية استحضار الدروس والعظات والعبر في المناسبات المهمة، حتى لا تتكرر مع مصر تلك الأخطاء مرة أخرى.

ويشهد الرئيس السيسي، الافتتاح الرسمي لمقر القيادة الاستراتيجية الجديدة بالعاصمة الجديدة، إيذانًا ببدء تشغيل هذا الصرح الاستراتيجي الذي يمثل إحدى أبرز المشروعات العسكرية والإدارية الحديثة.

ويعد مقر القيادة الاستراتيجية الجديد نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة، حيث يهدف إلى توفير مركز متكامل لإدارة ومتابعة مختلف القطاعات والمؤسسات الحيوية، من خلال منظومات تقنية متقدمة وتجهيزات أمنية عالية الكفاءة، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار والتنسيق بين مختلف الجهات.

ويأتي افتتاح المقر في إطار رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية العسكرية والإدارية، وبناء منظومة قيادة متطورة تتوافق مع أحدث المعايير العالمية، بما يدعم الحفاظ على الأمن القومي، ويرفع من كفاءة إدارة مختلف المهام الاستراتيجية.

ويؤكد هذا المشروع استمرار الدولة في تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير مؤسساتها الاستراتيجية، وتعزيز جاهزية القوات المسلحة، بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، ويُرسخ مكانة مصر وقدراتها في حماية أمنها القومي وصون مقدراتها.