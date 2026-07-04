قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه فوجئ برؤية إيرانيين يبكون خلال جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي.

وأضاف ترامب، في تصريحات لموقع «أكسيوس» الأمريكي: «أتابع مراسم تشييع خامنئي، وبإمكاننا القضاء على الجميع، لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه».

وتابع: «نحن والإيرانيون قررنا أخذ استراحة لمدة أسبوع من المحادثات إلى حين انتهاء مراسم التشييع».

وأكد ترامب أن أيًا من الطرفين لن يطلق النار على الآخر خلال فترة تشييع خامنئي، مشيرًا إلى أن الإيرانيين «يتوسلون لإبرام اتفاق»، بحسب تعبيره.

وأضاف: «فوجئت برؤية إيرانيين يبكون في جنازة خامنئي، فقد كنت أعتقد أن الناس كانوا يكرهونه».

وفيما يتعلق بعلاقته بإسرائيل، قال ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «يعرف من هو الزعيم»، في إشارة إلى نفسه، مؤكدًا أن علاقته به «جيدة جدًا».

وأضاف أن نتنياهو طلب منه عقد اجتماع في البيت الأبيض، لافتًا إلى أنه من المحتمل أن يتم اللقاء في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.