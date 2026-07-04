الملك تشارلز يهنئ ترامب والشعب الأمريكي بذكرى الاستقلال

هنأ العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، مشيدا بالشراكة الوثيقة التي نشأت بين البلدين رغم بداياتهما المضطربة.

وجاء في رسالة الملك: "يمثل هذا العام محطة تاريخية حقيقية ولحظة احتفال كبرى للأمريكيين في كل مكان."

وأضاف: "إنها فرصة للتوقف والتأمل في المسيرة الاستثنائية التي قطعتها الولايات المتحدة خلال القرنين والنصف الماضيين، والإعراب عن الفخر والتقدير أمام جميع الإنجازات التي تحققت منذ عام 1776."

وتحتفل الولايات المتحدة في عيد الاستقلال هذا العام بمرور 250 عاما على إعلان 13 مستعمرة استقلالها عن بريطانيا، وهو ما أشعل حرب الاستقلال الأمريكية التي انتهت باعتراف لندن بسيادة الولايات المتحدة عام 1783. وبعد ذلك، أقام الخصمان السابقان ما أصبح يُعرف بـ"العلاقة الخاصة".

ووصف تشارلز العلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة بأنها قصة "تطور استثنائي، انتقلت من تجاوز الصراع إلى بناء أحد أوثق وأكثر التحالفات إثمارا التي شهدها العالم".

وكتب: "نواجه معا تحديات اليوم وفرص الغد"، مضيفا أنه لا يساوره أي شك في أن البلدين سيواصلان الدفاع عن قيمهما المشتركة خلال الـ250 عاما المقبلة.

وضرب تشارلز مثالا على ذلك بالمسؤولية المشتركة في حماية الطبيعة، وهي قضية طالما شكلت محورا رئيسيا في نشاطه العام.

وفي أبريل الماضي، قام الملك تشارلز والملكة كاميلا بزيارة دولة استمرت عدة أيام إلى الولايات المتحدة، حيث استقبلهما الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض.

وجاءت الزيارة في وقت شهدت فيه العلاقات بين البلدين توترات بسبب عدة ملفات، من بينها الحرب المرتبطة بإيران، مما جعلها مهمة دبلوماسية دقيقة بالنسبة للملك. وفي وقت لاحق، أشاد ترامب بالملك تشارلز بكلمات بالغة الثناء.